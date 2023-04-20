Konya'da Selçuklu Belediyesi "Sertaç Abi" ismi ile bilinen YouTuber Sertaç Güngör'ü çocuklar ile “Kardeşlik Buluşması” etkinliğinde bir araya getirdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi sosyal faydayı ve toplumsal sorumluluğu artırma amacıyla düzenlediği kültür-sanat faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda "Sertaç Abi" ismiyle YouTube'da eğitici ve açıklayıcı oyun video içerikleri sunan Sertaç Güngör, Selçuklu Belediyesi’nin örnek okul dışı öğrenme ortamı olan Hatice Hatun Külliyesi'nde “Kardeşlik Buluşması” için çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklara yönelik içerikler geliştiren ve YouTube kanalında milyonlarca hayranı olan Sertaç Abi'nin katılımıyla gerçekleştirilen programa çocuklar aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklarla milli ve manevi değerler üzerine sohbet eden Sertaç Abi, sosyal medya ve internetin zararlı içeriklerine dikkat çekti. Program çocuklarla soru cevap şeklinde ilerlerken Sertaç abi ve çocukların diyalogları renkli anlara sahne oldu.

Sertaç Güngör, programın sonunda çocuklarla fotoğraf çekindi.

Etkinlik sonrasında Selçuklu Belediyesi tarafından çocuklara hediye dağıtımı yapıldı.