Geçtiğimiz yıl Selçuklu Belediyesi tarafından öğrenciler için sağlanan eğitim desteği bu yıl da kapsamı genişletilerek devam edecek. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı öğrencilere müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.KONYA (İGFA) - Öğrencilere her platformda desteğini devam ettiren Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz yıl öğrencilere sağladığı eğitim yardımını bu yıl da sağlayacak.

Öğrencileri memnun edecek müjdeyi Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı sosyal medya hesabından duyurdu.

Geçen yıl başlatılan eğitim desteğine bu yıl da devam ettikleri bilgisini veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Siz değerli gençlerimizden; Selçuklu’da ikamet eden Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesinde eğitim gören lisans ve önlisans öğrencilerimize 4 bin lira, üniversiteyi ilk defa kazanan ve Selçuklu’da ikamet eden lisans ve önlisans öğrencilerimize 2 bin 500 lira, Selçuklu’da ikamet eden lise öğrencilerimize ise üniversiteye giriş sınavına hazırlıkta katkı için bin 500 lira olarak eğitim desteği vereceğiz. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun Detayları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Her zaman yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ne diyoruz? Genç olmak Selçuklu'da güzel. Sizleri seviyoruz.” ifadelerini kullandı.