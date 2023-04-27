Konya'da Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 29 okulda “Okur Yazar Buluşmaları” gerçekleştiriliyor. 24 Nisan-2 Haziran tarihleri arasında 2 kısım halinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler okudukları kitaplar üzerinden yazarlarla söyleşi yapıyor.KONYA (İGFA) - Eğitime olan katkılarıyla adından söz ettiren Selçuklu Belediyesi bu alandaki örnek çalışmalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 29 okulda “Okur Yazar Buluşmaları” düzenleniyor.

İlki Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen program 24 Nisan-2 Haziran tarihleri boyunca devam edecek. Ödüllü yazarların öğrencilerle kitaplar üzerinden gerçekleştirilecek söyleşileriyle ilerleyecek olan “Okur Yazar Buluşmaları” iki kısımdan oluşuyor.

Etkinlik kapsamında ödüllü yazarların kitaplarının ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılmasından sonra öğrenciler ve yazarlar okulda kitap üzerine söyleşi gerçekleştiriyor. Böylelikle öğrenciler kitaplar üzerinden yorum yapabilme ve analiz yeteneğini geliştiriyor ayrıca bir eserin kitap haline gelme sürecini de öğrenmiş oluyor.

Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi’nden start alan “Yazarlarla Okur, Yazar Buluşmaları”nda öğrenciler ödüllü yazar İsmail Özen’le bir araya geldi. Söyleşide yazar Özen roman türündeki deneyimlerini öğrencilere aktarırken şiir ve okuma üzerine tavsiyeler verdi.

Kitaba ve okumaya olan duyarlılığın artması için gayret ve çaba gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, alanında deneyimli yazarları öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, ""Biz çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe donanımlı olarak yetiştirmek için her projede ve her yatırımda yer almaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki sağlam bir geleceğin temeli yeni neslimizin omuzlarında yükselecek" dedi.