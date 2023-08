Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde hizmete girecek olan Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi ile Sızma 8 Derslikli Okul binasında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Selçuklu ilçesinin her alandaki ihtiyaçları doğrultusunda yatırım planlamasını yürüten yerel belediye yeni hizmet binalarını da bu doğrultuda inşa etmeye devam ediyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yapımı tamamlanan ve kısa süre sonra mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak Ardıçlı TOKİ alanında yer alan Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi ile Sızma 8 Derslikli İlkokul binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Selçuklu Belediyesi’nin ilçeye hizmet alanında her mahallede her sokakta çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Selçuklu’da eğitimden sağlığa, altyapıdan sosyal yaşama, kültürden güvenliğe, pek çok alanda hizmet üretiyoruz. Yatırım planlamalarımızı ise her platformda bir araya geldiğimiz hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda yapıyoruz. Bu yatırımlar çerçevesinde yapımını tamamladığımız ve bölgeye değer katacak hemşehrilerimizin sağlık ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verecek olan Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisimiz ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasına vesile olacak Sızma 8 Derslikli Okul binalarımızı çok kısa süre içerisinde mahalle sakinlerimizin kullanımına sunacağız. İlçemiz için yatırım ve hizmetlerimize aynı heyecan ve azimle devam edeceğiz. Yakın zamanda açılışını yaparak kazandıracağımız tesislerimiz şimdiden ilçemize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.