Gençleri her projesinde önceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilerin tüm oturum ücretlerini karşılama müjdesi verdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nden öğrencileri sevindirecek bir müjde daha geldi. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek olan 12. Sınıf öğrencilerinin tüm ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını ifade etti.

Selçuklu’da ikamet eden tüm 12.sınıf öğrencilerinin faydalanacağı YKS müjdesinden faydalanmak isteyenler başvuruları almaya 15 Nisan’a kadar gerçekleştirebilecek.

“GENÇLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZ”

Gençlerle ilgili her projede her fikirde yer almayı hep öncelediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yatırım planlamalarını yaparken çocukları ve gençlerimizi hep önceleyerek yaptıklarını belirterek, "Onlar bizim geleceğimizin parlayan yıldızları ve onlar için ne yapsak az. Bu yıl YKS’ye girecek olan 12. Sınıf öğrencilerimizin tüm oturum ücretlerini karşılayarak onların yanında yer almak istedik. Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu’daki liselerimizde öğrenim görerek bu yıl Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine girecek tüm öğrencilerimizin sınav ücretlerini biz karşılayacağız. Ben tüm öğrencilerimize gelecek planlamalarında önemli bir yere sahip olan bu sınavlarında onlara muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Başvurularla ilgili tüm detaylar www.selcuklu.bel.tr adresinde yer alıyor.