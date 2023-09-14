Konya’nın en güzel kütüphanelerinden birini şehre kazandıran Selçuklu Belediyesi, kütüphaneciliğe farklı bir bakış açısı getirdi.KONYA (İGFA) -Türkiye’nin en fazla kütüphanesine sahip ilçe ünvanını elinde bulundurulan Selçuklu Belediyesi bu alandaki başarısını farklı tasarım ve birçok kullanım alanına sahip yeni bir kütüphaneyi daha şehre kazandırarak taçlandırdı.

Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi göz dolduruyor. 3 kattan oluşan kütüphane sosyal donatıları ile de kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap veriyor.

27 Kasım 2022 tarihinde faaliyetlerine başlayan kütüphane 9 aylık süre içerisinde 24 bin 669 üye sayısına ulaştı. Öğrencilerden yoğun ilgi gören Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nde Çocuk Kütüphanesi ile birlikte toplamda 53 bin 683 kitap kitapseverler için önemli bir kaynak sağlıyor. Açıldığı günden 270 bin ziyaretçi sayısına ulaşan kütüphane de 43 bin 519 kitap hareketliliği oldu. Merkez 204 kişilik ders çalışma alanı olmak üzere etüt merkezi, kütüphane, grup çalışma salonları, toplantı salonları, derslikler ve sosyal alanlarla birlikte toplamda 600 kişilik kullanım kapasitesine sahip.

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkan kütüphane sadece sunduğu özel ortam ve renkli tasarımı ile değil sosyal, kültürel ve eğitim programları ile de öğrencilerin kariyer yaşamlarına da destek olacak nitelikte tasarlandı. Kütüphane çatısına kurulan GES panelleriyle de kendi enerjisini kendi üretiyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, da Konya’da kütüphane kavramına yeni bir boyut getiren merkezi her fırsatta ziyaret ederek buradan hizmet alan öğrencilerle bir araya gelerek, onların merkez ile ilgili görüşlerini dinliyor.

Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin şehre değer katacak bir hizmet olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Her yaş grubundan çocuğumuzun içerisinde bulunmaktan keyif alacakları özel bir ortamı çocuklarımız için sunduk” dedi.