Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü projede Saraçoğlu Mahallesi’ndeki 14 milyon metrekarelik alanda tarımsal üretim yapılıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsis edilen tarımsal üretim alanında incelemelerde bulunarak, 1.4 milyon metrekarelik alanda nohut ekimi sonrası mibzer ile ilaçlama işlemi yaptı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte tarıma destek vermek için sahadayız. 14 milyon metrekarelik bir alanda tarımsal üretim yapılıyor şu anda. Burayı bize tahsis eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Konyalılar adına teşekkür ediyoruz. Burada tahıl ürünleri buğday, arpa ve nohut üretiyoruz şimdilik ama ileriki aşamalarda hem seracılık hem de küçükbaş hayvancılıkla ilgili çalışmalarımız olacak. Bu çalışmalar Konya’nın tarımına katma değer üretecek” diye konuştu.

İlaçlama esnasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Altay, “Özellikle pandemi döneminde gördük ki ülkeler için tarım ve kendi kendine yetebilmek en az sınırları korumak kadar önemli. Onun için tarımsal üretimin artırılmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz ve Karatay Belediyemizle birlikte yapmış olduğumuz Türkiye’nin en büyük tarım alanındayız. 14 milyon metrekarelik alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından belediyelerimize tahsis edildi. Sayın Bakanımız Murat Kurum’a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Burada özellikle kuraklığa dayanıklı buğday, arpa ve nohut üretimi gerçekleştiriyoruz. İleri aşamada seracılık ve küçükbaş hayvancılıkla ilgili de çalışma yapacağız. Aslında böyle büyük bir işi bir lansmanla kamuoyuyla paylaşmayı arzu ediyorduk ama maalesef Hatay’daki deprem faaliyetlerinde bulunmamız sonrasında seçim sürecindeki işlerden dolayı fırsat olmadı” dedi.

350 BİN KİLO NOHUT HASADI BEKLENİYOR

14 milyon metrekarelik arazinin 1.4 milyon metrekarelik kısmına ürün çeşitliliği açısından, toprak verimliliğinin artırılması adına ve kuru tarıma uygunluğu sebebiyle sertifikalı yerli nohut tohumu ekimi yapılacak. Ekimi yapılan nohuttan iklim şartlarının uygun olması halinde 350 bin kilo ürün hasat edilmesi bekleniyor. Bu sayede Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan, insan beslenmesinde önemli bir yer tutan baklagillerin üretiminin arttırılması amacıyla üretilecek ürünler sosyal destek projeleri kapsamında kullanılacak.

ÜRETİM KAMPÜSÜNE BUĞDAY VE PATATES DE EKİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi, 14 milyon metrekare tarımsal alan üzerinde kış öncesi 3 milyon metrekare kuraklığa dayanıklı, sertifikalı, yerli ekmeklik buğday ekimi yaptı. İklim şartlarının uygun olması halinde alandan bin 200 ton buğday hasat edilmesi bekleniyor.