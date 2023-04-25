Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda görev yürüten 31 zabıta personelinin, iki yıllık aday memurluk sürelerinin başarıyla tamamlanmasının ardından yemin törenleri yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda aday memurluk süreçleri tamamlanan personeller yemin töreni heyecanı yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi’nde düzenlenen yemin töreni saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından 15 Nisan 2021 tarihinde açıktan atanma ile göreve başlayan 31 zabıta memuru Türk bayrağına el basarak hep bir ağızdan yemin etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yavuz Kızılaslan da tören sonunda yeminlerini ederek asaletleri onaylanan zabıta memurlarını tebrik ederek, başarılar diledi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi’ne açıktan atama ile alınacak olan 19 zabıta memurunun da mülakatları yapıldı.