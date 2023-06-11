Antalya Konyaaltı’nda düzenlenen Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) plaj hentbolunda takımlar bazında en büyük organizasyonu olan EHF ebt Finalleri, bugün oynanan final maçlarıyla tamamlandı. THF ve Konyaaltı Belediyesi işbirliğinde düzenlenen finallerde 11 ülkeden erkek ve kadınlarda 14’er takım mücadele etti.ANTALYA (İGFA) - Kadınlarda Danimarka'dan Danish Beachhandball Dream şampiyon olurken, İspanya'dan CATS A.M. Team Almeria ikinci, Hollanda'nın Westsite Amsterdam takımı üçüncü ve Macaristan'ın OVB Beach Girls takımı dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Macaristan'ın HÌR-SAT BHC takımı şampiyon, Hırvatistan'ın BHC Zagreb takımı ikinci, Danimarka'nın HEI Beach Handball takımı üçüncü ve Fransa'nın GFCA Beach Handball takımı dördüncü oldu.

Konyaaltı Belediyesi Kadın ve Erkek Plaj Hentbol Takımları turnuvayı 12. sırada tamamladılar.