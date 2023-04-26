Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek Mahallesi ve Melikşah Mahallesi’nde akşam saatlerinde gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu ve Meram’da akşam saatlerinde yaptığı ziyaretlerle gençlerle buluştu.

İlk olarak AK Parti Milletvekili Adayı Mustafa Hakan Özer ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Bosna Hersek Mahallesi’nde; daha sonra AK Parti Konya Milletvekili Adayları Meryem Göka, Saadet Armağan Güleç Korkmaz, Muhammed Zeren, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte Melikşah Mahallesi’nde gençlerle buluşan Başkan Altay, samimi ve sıcak ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerde gençlerin istek ve beklentilerini dinledi.

Gençlere 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin önemini anlatan Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin geldiği noktada gençlerin büyük katkısı olduğunu, ülkenin geleceği için de en önemli gücün yine gençler olacağını söyledi.