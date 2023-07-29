Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde öğrenciler, Muharrem ayına özel kendi elleriyle yaptıkları aşureleri Cuma namazı sonrası Kapu Camii başta olmak üzere şehrin 24 noktasında vatandaşlara ikram etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerde öğrenciler Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirdi.

Bilgehane Yaz Etkinlikleri kapsamında milli ve manevi eğitimlerin yanı sıra etkinlik ve atölyeler ile de birçok eğitici faaliyette bulunan Bilgehaneler, halkın değerlerine yönelik çalışmalara da imza atarak gönüllere giriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 23 Bilgehanenin her biri bu kez Muharrem ayının 10. gününe özel aşure etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler kendi elleriyle hazırladıkları aşureleri Cuma namazı çıkışında Kapu Camii başta olmak üzere Konya’nın 24 noktasında vatandaşlara ikram etti.

Öğrencilerin ikram ettiği geleneksel aşure tatlısı vatandaşlardan tam not aldı.