Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren ve Konya’nın markaları haline gelen Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), Ramazan ayını dolu dolu geçirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademileri, Ramazan’ın ruhuna uygun düzenlediği çok sayıda etkinlikle öğrencilerin hafızalarından çıkmayacak dolu dolu bir ayı geride bıraktı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 Lise Medeniyet Akademisi ve ilçelerle birlikte sayısı 20’yi bulan Bilgehanelerde Ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklere öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılım sağladığını belirterek, “Sınıflarımıza Ramazan ayının bereketi yansıdı, bir ay boyunca öğrencilerimiz Ramazan takvimini büyük coşkuyla geçirdi. Bizler yavrularımızın Ramazanın manevi havasını ve bereketini çok daha fazla yaşamasını arzu ettik. Allah bütün çocuklarımızın tuttuğu oruçları kabul etsin. Rabbim daha nice Ramazanlarda bizleri buluştursun” dedi.

Bu arada Ramazan’da, LİMA öğrencileri mütevazı sofralardan oluşan ümmet iftarlarında buluşurken; anne-kız, baba-oğul teravih buluşmaları, iftardan sahura bir geceyi LİMA’da geçirme etkinlikleri gibi pek çok faaliyete katılmanın mutluluğunu yaşadı.