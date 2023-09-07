Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren Bilgehaneler, şehrin eğitim ve öğretim başlıklarına katkı sağlamaya devam ediyor.KONYA (İGFA )- Konya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim markalarından olan Bilgehaneler, öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Sayıları şehir merkezi ve ilçelerde 24’e ulaşan Bilgehaneler, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak için örnek bir hizmet daha başlattı.

Aydınlıkevler Mahallesi’nde Mayıs ayı itibariyle hizmet vermeye başlayan Sultan Alparslan Bilgehanesi, güz döneminde lise ve üniversite öğrencilerine ücretsiz etüt salonu hizmetiyle destek verecek. Etüt salonu, tek oturumda 80 öğrencilik kapasitesiyle lise ve üniversite öğrencilerine uygun ve sessiz bir ortamda tüm gün boyunca ders çalışma imkanı sağlayacak.

Sultan Alparslan Bilgehanesi’nde güz döneminde ücretsiz etüt salonundan faydalanmak isteyen öğrenciler, başvurularını “bilgehane.konya.bel.tr” adresinden gerçekleştirebilecek.

Öte yandan Bilgehaneler, güz dönemi kayıtlarında yine kendi rekorunu kırdı. Kayıtlar sistemin açılmasıyla birlikte daha ilk dakikalarda ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken; ilk iki günde 10 bin 400 öğrencinin Bilgehaneli olması için başvuru yapıldı.

Anne babalar, güz döneminde çocuklarının okul programlarının aksamayacağı şekilde hafta içi ve hafta sonu seçeneğinden dilediklerine kayıt yaptırabiliyor. Öğrenciler ya hafta içi okul öncesi veya sonrasında, ya da hafta sonu Bilgehane hizmetlerinden yararlanabilecek.

Bilgehanelerle ilk kez bu yaz döneminde tanışan veliler, yaz etkinliklerinden çok memnun kaldıkları için güz döneminde de çocuklarının bu hizmetten yararlanmasını istediklerini ifade ederken; Bilgehanelerin daimi velileri ise, “Yaz-kış her dönem Bilgehanelerdeyiz, çocuklarımıza gerçek bir ‘hane’ gibi oldu” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kayıtlar; bilgehane.konya.bel.tr adresi üzerinden 10 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.