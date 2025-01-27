Enkazda kalan 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın çökmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Binanın altında daha önce bir kahvehane işletmecisinin duvarda kapı açtığı, daha sonra balıkçı olarak faaliyet gösteren iş yerinin de tadilat yapıp kapı açtığı iddia edildi. Şüpheliler mimar Tuncer D., tadilatçı Volkan D., balıkçı Kazım F., eski kahve işletmecisi Kemal Ö., mülk sahibi Hakkın İ. ve mülk sahibi Mehmet P. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA