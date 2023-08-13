Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya’da Yürüyoruz” temalı doğa yürüyüşleri kapsamında doğa tutkunlarıyla birlikte Doğanhisar’da gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğine katıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Spor Konya Projesi” kapsamında düzenlediği “Konya’da Yürüyoruz” temalı doğa yürüyüşleri Doğanhisar ilçesinde devam etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaz döneminde her hafta Konya’nın farklı bir ilçesinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşlerinin bu haftaki bölümüne katılarak doğa tutkunlarıyla birlikte yürüdü.

Yaklaşık 6 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşle ilgili görüşlerini paylaşan Başkan Altay, doğa yürüyüşlerinin “Spor Konya Projesi”nin önemli bir etkinliği olduğunu ifade etti. Başkan Altay, “Çok keyifli geçti. Hava biraz sıcak olmasına rağmen doğanın içinde, kekik kokuları arasında Doğanhisar’da bir yürüyüş gerçekleştirdik. Her hafta Konya’mızın çeşitli ilçelerinde doğa yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz. Etkinliğe katılmak isteyenler sporkonya.com.tr adresinden kayıt olabiliyor. Hafta sonu için çok güzel bir etkinlik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle katılımcılara teşekkür ediyorum. Keyifli bir program oldu” ifadelerini kullandı.

DOĞASEVERLERDEN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Doğanhisar’ın Fırınlı bölgesinde doğa ile iç içe yürüyüşe katılan vatandaşlar ise çok keyifli bir etkinlik olduğunu belirterek, böyle bir organizasyonu kendileriyle buluşturduğu için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Spor Konya Projesi” kapsamında düzenlediği doğa yürüyüşleri 20 Ağustos’ta Taşkent-Afşar, 27 Ağustos’ta da Ilgın-Bulcuk’ta düzenlenecek. Kontenjanın sınırlı olduğu yürüyüşler için detaylı bilgi ve kayıt forumuna sporkonya.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.