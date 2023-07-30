Konya Büyükşehir Belediyesi ile İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi (İRFA) Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.KONYA (İGFA) - Konya’da her yıl gerçekleştirilen aşure kaynatma geleneği bu yıl Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirildi.

İstanbul Sümbül Efendi Merkez Tekkesi’nde “Aşure Kaynatma” geleneği Mevlana Dergahı ocağında Konya Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nin organizasyonuyla yeniden hayat buldu. Beş asır öncesinde, tekke ve asitane avlularında altı harlanmış kazanlarda pişen ve dağıtılan aşure geleneği yeniden aynı usulle gerçekleştirildi.

Mevlana Meydanı’nda ocaklardaki aşure, Mevlid-i Şerif ve zikirlerle gün boyu altı harlanmış kazanlarda kaynatıldı. Daha sonra aşureler Konyalılara ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, Aşure Günü dolayısıyla “Huzur-ı Pir’de Aşure” başlığıyla Mevlana Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe muharrem ilahileriyle eşlik etti.

Etkinliğe, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu Postnişini Mehmet Fatih Çıtlak ve çok sayıda vatandaş katıldı.