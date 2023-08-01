Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Millet Bahçesi’nde çocuklara ve ailelerine yönelik kitap okuma etkinlikleri gerçekleştiriyor.KONYA (İGFA) - Yaz tatili kapsamında düzenlediği birbirinden faydalı ve eğlenceli etkinliklerle öğrencilerin tatili verimli geçirmesini sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklara yönelik düzenlediği kitap okuma etkinlikleri de yoğun ilgi görüyor.

Konya Millet Bahçesi’nde düzenlenen okuma etkinliğine aileleriyle birlikte katılan çocuklar, anne ve babalarıyla kitap okuyarak hem yeni bilgiler öğreniyor hem eğlenceli anlar geçiriyor.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazandıran etkinlik her pazar saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında Konya Millet Bahçesi içerisindeki Millet Kütüphanesi yanında gerçekleştiriliyor.