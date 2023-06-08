Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, şehir merkezinde faaliyet gösteren Kur'an kurslarındaki öğreticilere yönelik günlük karşılaşabilecekleri olası tehlikelere karşı bilinç oluşturmak amacıyla “Yangın ve İlkyardım” semineri düzenledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, toplumun farklı kesimlerinde yangın bilinci oluşturmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi koordinesinde, şehir merkezindeki Kur'an kursu öğreticilerine yönelik, günlük hayatta bizi bekleyen tehlikeler ile ilgili “Yangın ve İlkyardım” semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde çok sayıda Kur'an Kursu öğreticisinin katıldığı seminerde konuşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, olumsuz ve kötü olaylara karşı herkesin doğru ve yeterli bilgi sahibi olması gerektiğini söyledi. İşbitirici, “Konya İtfaiyesi olarak yurt dışında 10 ülkeye eğitim verdik. Hem biz gittik hem de onlar geldi. Türkiye genelinde 32 ilde eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizden olumlu dönüşler aldık. Bu gurur verici olumlu dönüşlerle eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.

Konya İl Müftü Vekili Hüseyin Avni Böge de Kur’an kursu öğreticilerinin yangın ve ilkyardım konusunda bilgilenmesini sağladığı için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir İtfaiyesi, her yaştan insana ulaşarak hayatı daha da güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.