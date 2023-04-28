Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin yürüttüğü Büyük Larende Dönüşümü kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından bölge esnafına yapılacak dükkanların temeli atıldı.KONYA (İGFA) - Şehir Hastanesi karşısında düzenlenen programın açılışında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapılacak iş yerleri ile Meram ve Konya için bir dönemin sonu, yeni bir dönemin de başlangıcının olacağını belirtti.

Kavuş, “Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olan bu şehre yakışmayan Larende Caddesi, bugün atacağımız temelle birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir hale kavuşacak. Miyadını ve ekonomik ömrünü tamamlamış, alışveriş konforunu tamamen kaybetmiş, trafik keşmekeşinden boğulan ve Konya’nın tam da merkezine hiç yakışmayan Larende Caddemizdeki iş yerleri burada yeni bir vizyon ve fonksiyon kazanacak. Hem esnaflar hem de vatandaşlar için konforlu ticaretin de merkezi olacak. Konya için her konuda taşın altına elini koyan Büyükşehir Belediye Başkanıma ve ekibine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“MERAM VE KARATAY’IMIZ GÜZEL BİR YATIRIM DAHA KAZANMIŞ OLUYOR”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Konya Modeli Belediyecilikte Konya’ya, gönlü güzel Konyalı hemşehrilerimize hizmet var. Aşkla hizmet var. Bugün yine Meram ve Karatay’ımız güzel bir yatırım daha kazanmış oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Eğer bu yatırımların, bu temel atmaların, bu açılışların hülasa bu hizmetlerin devamını istiyorsak, istikrarın devamı yönünde irade beyan etmeliyiz. İnşallah 15 Mayıs’tan itibaren de istikrarın devam edeceğinden hiçbirimizin şüphesi yok. Onun için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah. Bu projenin Karatay’ımıza, Meram’ımıza ve Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

“LARENDE DÖNÜŞÜMÜYLE ŞEHRİMİZ BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAYACAK”

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Armağan Güleç Korumaz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Dar-ül Mülk Projesinde burayla ilgili projeyi sunduğunda da son derece heyecanlanmıştım. Bir dönem Konya’nın tarihinde bugün için de öyle önemli bir yere sahip olan bu bölgenin yeniden şehre kazandırılması adına yapılan bu projenin hayırlı olmasını diliyorum. Konya, geçtiğimiz dönemlerde kentsel dönüşüm anlamında çok güzel adımlar attı. Bu da o adımlardan bir tanesi. Larende dönüşümüyle şehrimiz büyük bir kazanç sağlayacak. Başkanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KONYA İÇİN BİR HAYALİMİZ VAR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eser siyaseti yaptıklarını belirterek, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Konya’ya her gün yeni eserler kazandırmanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Konya için bir hayali olduğunu dile getiren Başkan Altay şöyle devam etti: “Dar-ül Mülk Projesi kapsamında 20 farklı noktada şehrimizde bir büyük ihya ve imar işi gerçekleştiriyoruz. Mevlana Kültür Merkezi’nden başlayıp Büyükşehir Belediyemizin bulunduğu alana kadar devam eden bölgede 20 ayrı noktada projeler yapıyoruz. Bunun başlangıcını Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı ile yapmıştık. Orada ticaret canlanıyor. Türkiye’nin en güzel merkezlerinden biri ortaya çıktı elhamdülillah. Bununla birlikte özellikle Alaaddin Caddesi’nde yaptığımız cephe yenileme çalışmaları, gündüzü ayrı akşamı ayrı güzel hale geldi. O bölgede ciddi bir canlılık oluşturdu. Mevlana Caddesi’ndeki eski Tekel Binası’nın restorasyonuna devam ediyoruz. Kılıçarslan Meydanı’ndaki evlerin ticari hayata yeniden kazandırılmasıyla ilgili işin başlangıcını yaptık. Hemen Taş Bina ile Meydan Evleri arasında bulunan Payitaht Müzesi diye başlanan Dar-ül Mülk Sergi Alanına çevirdiğimiz yerdeki çalışmalarımızı inşallah Mayıs ayı sonunda tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. Yine Taş Bina, Büyükşehir Belediyemizin temsil ve ağırlama mekanı. Dijital Müzesi ve Taş Bina Kültür Sanatla şehirde çok önemli bir merkez haline dönüştü. Konya’mızın kadim kültürüne yakışan bir restorasyon çalışması ortaya çıktı.”

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Larende dükkanlarının 200 milyon liranın üzerinde bir maliyeti olduğunu açıklayan Başkan Altay, “Bunun 120 milyon lirası kamulaştırma, 88 milyonu da yapım işi. 100 milyon liralık kısmını ödedik. Meram Belediyemizle birlikte şu an itibariyle kamulaştırma işlemleri devam ediyor. Larende Caddesi’nde ticaretine devam eden mülk sahibi ya da kiracı 74 esnafımızın tamamıyla anlaşarak burada yeni dükkanlar inşa ediyoruz. 50-100-200 metrekare toplam 9.445 metrekarelik inşaatımızın A ve B bloklarının kaba inşaatları tamamlandı. C-D ve E bloklarda da işlemler devam ediyor. İnşallah bu yılın sonunda tamamlanarak esnafımıza hizmet edecek” diye konuştu.

“ÜRETEN, İSTİHDAM OLUŞTURAN VE GAYRET EDEN TÜM ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Konya için en önemli işlerden birisinin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte yürüttükleri Eski Sanayi ve Karatay Sanayi dönüşümleri olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, “2.690 dükkan ve 134 iş yeri inşa ediyoruz. İnşaatlarımızın 1. 2. ve 3. etapları bu yıl sonuna kadar inşallah tamamlanacak. 4’üncü ve son etap da inşallah 2024’ün bahar aylarında tamamlanınca Karatay Sanayi ve Eski Sanayi’deki esnaflarımız da yeni yerlerine ve Türkiye’nin ilk Sıfır Atık sanayisine taşımış olacağız. Biz Konya’nın evladı olarak üreten, istihdam oluşturan ve gayret eden tüm esnafımızın yanındayız. Onların en iyi şartlarda, ticaretlerine devam edebilmeleri için uygun şartlarda iş yeri sahibi olmalarıyla ilgili bir süreci yakından takip ediyoruz. Konya’nın yarınlarının çok daha güzel olacağına inanıyorum. Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlikte Konya’yı güzel yarınlara hazırlıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Altay ve protokol mensupları dualarla Larende dükkanlarının temelini attı.