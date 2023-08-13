Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde hizmet veren Fotoğraf Atölyesi kursiyerleri, yılda bir gerçekleşen “Perseid Göktaşı Yağmuru”nu Kent Ormanı’nda takip ettiKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Fotoğraf Atölyesi, “Perseid Göktaşı Yağmuru” yıldız pozlama etkinliği düzenledi.

Her yıl Ağustos ayında meydana gelen ve Türkiye’den de gözlemlenebilen “Perseid Göktaşı Yağmuru”, dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Konya’dan da çıplak gözle takip edildi.

KOMEK Fotoğraf Atölyesi de Beyşehir Yolu üzerinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Ormanı’nda düzenlediği yıldız pozlama etkinliği ile fotoğraf merakı olanlara ve astronomi tutkunlarına farklı bir deneyim yaşattı. Etkinlik öncesinde KOMEK eğitmenleri tarafından uzun pozlama teknikleri kursiyerlere anlatıldı. Katılımcılar daha sonra bu göksel şöleni sabahın ilk ışıklarına kadar takip etmenin ve fotoğraflamanın keyfini çıkardı.

1992 yılından beri görülen ve Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan “Perseid Meteor Yağmuru” meteor yağmurlarının en görkemlisi olarak biliniyor. Küçük kayaların ve taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında “yıldız kayması” ifadesiyle de anılıyor.