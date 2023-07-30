Konya Büyükşehir Belediyesi'nce 'Spor Konya' projesi kapsamında Türkiye geneli Okçuluk Turnuvası düzenlendi. Ulusal düzeydeki üç gün süren spor organizasyonda hedefleri 12'den vurabilmek için 462 sporcu kıyasıya mücadele etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’nin 26 farklı şehrinden yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Spor Konya Okçuluk Turnuvası büyük heyecana sahne oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Konya’nın yıl içerisinde ulusal ve uluslararası birçok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya devam ettiğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Spor Konya” projesi kapsamında düzenlenen Türkiye geneli Okçuluk Turnuvasının da bunlardan birisi olduğunu belirten Başkan Altay, “Ülkemizin birçok şehrinden okçulukla ilgilenen sporcular Konya’mızda bir araya geldi. Çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde düzenlenen ve 3 gün boyunca büyük heyecana sahne olan okçuluk turnuvasına katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Amacımız; şehrimizin sadece bir yıl için değil, her daim sporun başkenti olarak anılmasını sağlamak. Bu amaçla bundan sonra da çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

26 ŞEHİR, 32 KULÜP, 462 SPORCU

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Selçuklu Cumhuriyet Çim Saha’da gerçekleştirilen Spor Konya Okçuluk Turnuvası’nda Türkiye’nin 26 şehrinden ve 32 faklı kulübünden toplam 462 sporcu hedefi on ikiden vurabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Üç gün süren okçuluk turnuvasında; 9-10 yaş kız-erkek, 10-11 yaş kız-erkek, 13-14 yaş kız- erkek ve büyükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.