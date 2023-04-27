Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Adana Çevre Yolu Sedirler Köprülü Kavşağı’nın temeli düzenlenen programla atıldı.KONYA (İGFA) - Temel atma programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sedirler Köprülü Kavşağı’nın ilçeye kazandırılan en büyük yatırımlardan birisi olduğunu söyledi. Kılca, “Konya’mızda çok güzel işler yapılıyor. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ yürüyor. Her gün ya bir açılış ya bir temel atmayla karşınızdayız. Bizim işimiz hizmet. Rabbime hamd ediyorum böyle gönlü güzel Karataylı hemşehrilerime bizlere hizmet etme fırsatı verdiği için. Karatay’ımıza bu büyük hizmeti kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

KONYA TRAFİĞİNE NEFES ALDIRACAK YENİ YOLLAR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyükşehirlerin en önemli sorunlarından birisinin trafik ve ulaşım olduğuna dikkat çekerek, bir taraftan araç kullanıcıları için düzenlemeler yaparken bir taraftan toplu ulaşım ve raylı sistemle ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla bisiklet yollarıyla şehri donattıklarını kaydeden Başkan Altay, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bugüne kadar çok önemli işler yaptık, bugün de Sedirler Köprülü Kavşağı’nın başlangıcını yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak şehrimize hizmet etmeye başlayacak. Aslında araç sürücüleri için başladığımız yolculukta Celaleddin Karatay ve İsmail Ketenci caddelerini hizmete açarak iyi bir başlangıç yapmıştık. Şu an itibariyle hizmet veren yakında resmi açılışını yapacağımız Abdülhamid Han Caddesi özellikle Meram ve Selçuklu arasında İstanbul Yolu’na alternatif olacak 14,5 kilometrelik uzunluğuyla son dönemde yapılan en önemli caddelerden birisi olarak şehrimize hizmet veriyor. Necmettin Erbakan Caddesindeki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yine Gazze Caddesi ile Karaman Yolu arasında bulunan Alparslan Türkeş Caddesi’ndeki işlerimizi de tamamladık. Taşköprü’deki çalışmalarımızı da tamamlayınca Gazze Caddesi ile Karaman Yolu arasında yeni bir aks daha kazanmış olacağız. Bununla birlikte hızlı tren hattına paralel olarak yaptığımız Kazakistan ve Karabağ caddelerinde de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir taraftan da şehrimizde trafikte sorun olan 1. Organize Kavşağı’nda, Ankara Yolu Büsan Kavşağı’nda, İhsaniye Devlet Malzeme Ofisinin bulunduğu alanlarda da trafiği rahatlatmak için önemli işler yürütüyoruz. Bunlar tamamlandığında inşallah şehrimizin trafiği nefes alacak" dedi.

Başkan Altay, özellikle sanayi bölgelerinde toplu ulaşımı, raylı sistemle ilgili hem Ulaştırma Bakanlığı, hem Büyükşehir Belediyesi'nin önemli çalışmalar yaptığına vurgu yaparak, yakında bu müjdeleri de paylaşacaklarını söyledi.