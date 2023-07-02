Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine yaklaşık yüzde 90 zam yaptı. Zam oranının yüksek olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, "İktidar asgari ücrete yüzde 35 zam yaparken, iktidar yönetimindeki belediye toplu ulaşıma yüzde 90 zam yapıyor. Bu oran daha makul seviyeye çekilmesi gerekiyor" dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ve artan maliyetler nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine yaklaşık yüzde 90 zam yaptı.

UKOME toplantısında alınan kararın ardından 2,50 Lira olan öğrenci bileti 4 TL, 4,50 lira olan tam bilet ise 8,50 TL oldu.

Yeni tarife 3 Temmuz Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

DOLMUŞ VE TAKSİ İLE ULAŞIM ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

Öte yandan Konya'da dolmuş ve taksi ile ulaşım ücretlerine de zam geldi. Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak alınan kararla minibüs indi- bindi ücretinin 8,5 TL, mesafesine göre ise 10-11 TL'ye yükseldiğini kaydetti. Taksiler de ise açılış 10 TL, Kilometre fiyatı ise 15 TL'ye yükseldi.

"EKONOMİMİZDE ŞAHA KALKAN TEK ŞEY ZAMLAR"

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, kentte toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek dolar kuru nedeniyle benzine gelen zam ve diğer girdilerdeki artışın toplu ulaşıma zammın kaçınılmaz olduğunu ancak zam oranının çok yüksek olduğunu söyleyen Ekici, iktidarın kötü ekonomi yönetimini eleştirdi.

Hasan Ekici, "Kötü ekonomi nedeniyle meydana gelen Dolar kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyor. 'Ben ekonomistim' diyenlerin ülke ekonomisini getirdikleri durum ortada. Ülke ekonomimizde şaha kalkan tek şey zamlar. Gün geçmiyor ki yeni bir zam haberiyle uyanmayalım. Vatandaş akaryakıt zamları nedeniyle aracının kontağını çevirmekten korkarken, belediyeler ve dolmuşçu esnaflarımız da bu zamlardan etkileniyor. Bu artışlar karşısında zam kaçınılmaz oluyor ama belediyenin toplu ulaşımda aldığı yüzde 90 zam kararı özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı zor durumda bırakacaktır. İktidar asgari ücrete yüzde 35 zam yaparken, iktidar yönetimindeki belediye toplu ulaşıma yüzde 90 zam yapıyor. TÜİK enflasyonu yüzde 39 olarak açıklıyor ama sadece toplu ulaşıma son 6 ayda gelen zam yüzde 100'ün üzerinde. Zam oranının vatandaşı da düşünerek daha makul bir seviyeye çekilmesi gerekiyor" diye konuştu.