Konya Büyükşehir Belediyesi “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi merkez dışındaki ilçelerde de çocuklarla buluşuyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan “Spor Konya” tarafından ilkokul 3.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen organizasyon merkez Karatay ve Meram’dan sonra şimdi de Ereğli ve Karapınar ilçelerinde faaliyetlerine başladı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimler Konya Büyükşehir Belediyesinin Ereğli ve Karapınar’a kazandırdığı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzlarında gerçekleştiriliyor. Ereğli’de 24 okuldan toplam 1.600 öğrenci, Karapınar’da ise 11 okuldan 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı proje uzman eğitmenler eşliğinde altı hafta sürecek.

Projeye kayıt yaptıran çocukların yüzme esnasında kullandığı; çanta, bone, havlu gibi ekipmanlar ise Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz olarak veriliyor.