Konya heyeti, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya protokolü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti.

Bakanlık binasında gerçekleşen ziyarete; Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız, Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer, Mehmet Baykan, Latif Selvi, Meryem Göka, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş katıldı.

Konya protokolü, Bakan Özhaseki’ye hayırlı olsun dileklerini iletirken; Bakan Özhaseki de ziyaret için teşekkür etti.

