Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin refah seviyesini yükseltmek için tarımsal destekleri çeşitlendirerek sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşkent’te çiftçilere yüzde 75 destekle sumak fidanı desteğinde bulunduklarını belirterek, sumağın su kısıtı olan ve eğimli bölgelerde yetiştirilebilen, önemli gelir sağlayan, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında değerlendirilen kıymetli bir bitki olduğunu söyledi. Başkan Altay, Konyalı çiftçilere her alanda desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye ve üreticiye yönelik fidan ve fide desteğini çeşitlendirerek sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsal kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak için tarımsal desteklemeleri ve bu alandaki çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Kırsaldaki en önemli önceliklerinin vatandaşların yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Hemşehrilerimizin yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak için 31 ilçemizdeki çiftçilerimize farklı destekler sağlıyoruz. Bu kapsamda Taşkent ilçemizde çiftçilerimize yüzde 75 destekle sumak fidanı desteğinde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“HEM SU TASARRUFU SAĞLAYIP HEM DE BİRİM ALANDAN YÜKSEK GELİR ELDE EDECEK ÜRÜNLERİMİZİN DESTEKLEMELERİNE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Altay, sumağın su kısıtı olan ve eğimli bölgelerde yetiştirilebilen, ekonomik alanda önemli gelir sağlayan, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında değerlendirilen kıymetli bir bitki olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretilmesi konusunda çiftçimize sağlanan destekleri çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda dağıtımı gerçekleştirilen sumak fidanımız da bölgemiz için önem taşıyor. İnşallah ilimizde hem su tasarrufu sağlayıp hem de birim alandan yüksek gelir elde edecek ürünlerimizin desteklemelerine devam edeceğiz. Konyalı çiftçilerimize her alanda desteklerimiz artarak devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar ise, destekleri dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, “Bölgemiz kırsal bir bölge. Burada bu tür faaliyetler olduğu sürece çiftçilerimiz güçlenecek, güçlendiklerinde de bölgemizde ekonomik sıkıntı bitecek. Çiftçilerimize hayırlı olsun " diye konuştu.

Projeden çok memnun olduklarını ifade eden çiftçiler de sağlanan desteklerden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerini iletti.

Sumağın az su isteyen, bakımı zahmetsiz bir bitki olduğuna dikkati çeken çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı sağlama adına sürdürdüğü tarımsal desteklemelerin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

SU TASARRUFU SAĞLAYAN ŞİFALI BİTKİ: “SUMAK”

Çok yıllık bir bitki olan ve dünyada doğadan en fazla toplandığı ülkelerden biri Türkiye'de en çok kullanılan baharatlardan sumak, şifası kadar lezzetiyle de çokça tercih ediliyor.

Orman içindeki kayalık alanlarda, güneş alan kireçli topraklarda iyi yetişen ve su isteği az olan sumak, meyvelerinin güzel görünümünden dolayı peyzaj düzenlemesinde de kullanılıyor.

Deri, ipek ve yün boyama ile hayvan yemi olarak kullanılan, kurak dönemlerde canlılığını koruyabilen sumak, kendi boyundan daha uzun ve güçlü kazık kök sistemiyle erozyon mücadelesinde de büyük önem taşıyor.