Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri için oyunu Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulu’nda 2294 nolu sandıkta kullandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu kullandı.

Katılımın yüksek olduğu bir seçim olmasını arzu ettiklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalılara mutlaka sandığa gelerek oylarını kullanmaları ve sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Oy kullanma işleminde Başkan Altay’a Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da eşlik etti.