Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı başarılarını yurt içinde ve yurt dışında sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımının başarılı sporcusu Ramazan Yılmaz, Avusturya’da düzenlenen yarışlardan elde ettiği birinciliklerle alkış topladı. Milli takımla birlikte iki haftalık Slovenya kampında yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Ramazan Yılmaz, Avusturya Wels ve Avusturya Walding’te peş peşe düzenlenen iki yol yarışında kürsüde zirve yaptı.

İlk olarak Wels’te 3.7 kilometrelik parkurda 22 tur üzerinden koşulan 87 kilometrelik yarışı sprint finish ile kazanan sporcu, Walding’te düzenlenen 105 kilometrelik 61. Raiffeisen Kirshblüten yol yarışında ise yokuşta yaptığı atakla rakiplerinden 40 saniye önde yer aldı. Sprintte diğer rakiplerini bir kez daha geride bırakan Yılmaz, 2 saat 43 dakika 57 saniyelik derecesi ile üst üste ikinci galibiyetine ulaştı.

Başarılı sporcu Avrupa ve Dünya Pist Şampiyonaları öncesi düzenlenen yarışlarda ortaya koyduğu performansla bisiklet otoritelerinden tam not aldı.

Avusturya’da başarı üstüne başarı alan Ramazan Yılmaz, Atina’ya geçerek Genç Milli Takımda yer alan Büyükşehir Belediyesporlu diğer sporcular Mustafa Tarakçı ve Ali Küçük ile birlikte 28-29 Nisan tarihlerinde Athens Track Grand Prix Pist yarışlarında mücadele edecek.