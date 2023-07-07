Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi tarafından oluşturulan Bilim Tırı, bilim meraklısı öğrencileri yaz tatilinde Kültürpark'ta ağırlıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrenciler için spordan eğitime, bilimden sanata kadar birçok farklı çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Öğrencilere bilim sevgisini aşılamak için oluşturdukları Bilim Tırı’nın yaz tatilinde Kültürpark’ta çocuklarla buluştuğunu kaydeden Başkan Altay, bilime meraklı tüm öğrencileri bilimin eğlenceli haliyle tanışmak ve güzel vakit geçirmek için Bilim Tırı’nı ziyaret etmeye davet etti.

Bilim Tırı’nı ziyaret eden öğrenciler de Başkan Altay’a kendileri için hazırlanan etkinlikler dolayısıyla teşekkür ederken, şehir dışından yaz tatili için Konya’ya gelen ziyaretçiler, Bilim Tırı’nı çok beğendiklerini, etkinliklerle çok eğlendiklerini söyledi.

EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Okulların yaz tatiline girmesiyle Kültürpark’ta öğrencilere hizmet vermeye başlayan Bilim Tırı haftanın yedi günü bilim meraklısı ziyaretçilerini ağırlıyor. Bilim Tırı’nı ziyaret eden öğrenciler; vücudumuzun organları, robotlar, dinozor, psikomotor becerisi geliştiren oyunlar, akıl-zeka oyunları, sürtünme ile oluşan statik elektrik, el bataryası, hiperbolik delik, desibelmetre gibi materyaller hakkında bilgi ediniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Tırı, yaz tatili boyunca haftanın her günü 11.00-19.00 saatleri arasında Kültürpark’ta hizmet verecek.