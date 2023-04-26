Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Genç KOMEK, 2023 TEKNOFEST’te Konya’yı temsil edecek.KONYA (İGFA) - Algoritma, Kodlama, Temel Seviye Arduino ve Orta Seviye Arduino branşları ile her yaştan çocuğa teknoloji alanında eğitim veren Genç KOMEK, Konya sınırlarını aşarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

Akabe KOMEK merkezinde elektronik ve yazılım alanında eğitim alan Genç KOMEK öğrencileri “Kulaktan Kulağa” ve “Hackiwatt” projelerinde başarı göstererek, bu yıl altıncısı düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te finalist olmayı başardı.

Finalist öğrenciler, Akıllı Ulaşım Yarışması İlkokul-Ortaokul Kategorisi ve Turizm Teknolojileri Lise Kategorisi’nde jüri karşısına çıktı. Akıllı Ulaşım Yarışması’nda geçiş üstünlüğü bulunan araçların trafikte ulaşım problemini çözerek, ulaşım hızını ve güvenliğini artıracak “Kulaktan Kulağa” isimli proje ile Turizm Teknolojileri Yarışması’nda Geleneksel Türk Tiyatrosunda gölge oyunu kültürü ile ortaya çıkmış Hacivat Karagöz karakterlerini tanıtmaya amaçlayan “Hackiwatt” isimli proje jüri tarafından geçer not aldı.

Genç KOMEK derslerinde sensör geliştirme ve birçok elektronik devre elemanın kullanımını öğrenen öğrenciler; 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan teknoloji festivalinde hazırladıkları projelerle dereceye girebilmek için mücadele edecek.