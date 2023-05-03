Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Gürcistan’da gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Kupası’nda Milli Takım forması altında 2 altın, 1 bronz madalya kazanarak hem ülkemizi hem şehrimizi gururlandırdı.KONYA (İGFA) - Ümitler Avrupa Judo Kupası, 29-30 Nisan tarihleri arasında Gürcistan’ın Gori kentinde gerçekleştirildi.

“Türkiye’nin Güçlü Altyapısı” sloganıyla 11 branşta önemli başarılara imza atan Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Gürcistan düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası’nda da Türkiye’nin göğsünü kabarttı.

Büyükşehir Belediyespor Judo Takımından 7 sporcu, 2 gün süren bu önemli organizasyonda ay-yıldızlı formayı temsil ederek; 2 altın, 1 de bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. 52 kiloda Elifnur Yalçın ve 63 kiloda Sinem Oruç rakiplerini bir bir eleyerek altına uzanarak şampiyon olurken, bronz madalyayı ise 40 kiloda yarışan Rahime Erçin kazandı. Ümit Milli Takımımız ülkeler genel sıralamasında ise; 5 altın, 2 gümüş ve üç bronz madalya ile ikinciliği elde etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Böyle önemli bir organizasyonda Milli Marşımızı dinleten, bayrağımızı göndere çektiren kızlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi ve şehrimizi gururlandırdıkları için sporcularımızla gurur duyuyoruz” diye konuştu.