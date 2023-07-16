15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin kahramanca karşı koyuşunun 7’nci yıl dönümünde binlerce Konyalı ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı’nda toplanarak birlik ve beraberlik coşkusu yaşadı.KONYA (İGFA) - 15 Temmuz 2016’daki Fetö’nün hain darbe girişimi ve milletimizin bu hainliğe kahramanca karşı koyuşunun 7’nci yılında binlerce Konyalı Mevlana Meydanı’nda buluştu.

15 Temmuz Milli Birlik Günü’nde tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da büyük coşku yaşandı. Bu yıl 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Konya protokolünün ve vatandaşların katılımıyla Alaaddin Tepesi’nden başlayıp Mevlana Meydanı’nda biten anma yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş sonrası meydanda toplanan coşkulu kalabalık mehter takımı eşliğinde marşlar söyledi.

Mevlana Meydan’daki akşam etkinliklerinde ilk olarak alana kurulan dev ekrandan seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması Konyalılar tarafından dikkatle takip edildi.

Terörle mücadeleden sınır ötesinde yürütülen harekatlara kadar vatanın bekası, milletin huzuru için gözünü kırpmadan şahadete koşan tüm şehitleri anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu toprakların üstünde olandan çok daha fazlası toprağın altında yatıyor. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtardığı o tarihi gecede kimin, nerede durduğunu not ettik. FETÖ’cü hainleri tanıdığımız gibi hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamızdan silinmeyecek bir şekilde kaydettik” diye konuştu.

“15 TEMMUZ’U UNUTUMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

“Eğer 15 Temmuz’u unutursak, şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep etmiş, masumların hakkını çiğnetmiş oluruz” diye konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Unutursak, abdestini alarak ihanet çetelerinin karşısına dikilen her yaştan kahramana mahcup oluruz. Unutursak Allah korusun benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. Sadece bununla kalmaz, yeni ihanet teşebbüslerini cesaretlendirir, daha büyük sıkıntılara düçar oluruz. Unutulan soykırım gibi unutulan ihanetin de çok daha kalleş, daha sinsi bir şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu amaçla 15 Temmuz’u Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettik. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 15 Temmuz’u anıyoruz. Şehitlerimizi anıyoruz. Çünkü onları unutmayacağız, unutturmayacağız. O gece kanla yazılan destanı tekrar hatırlıyor, hatırlatıyoruz. Pusuda bekleyen odaklara hep beraber net bir mesaj yolluyoruz. 15 Temmuz’un 7’nci seneyi devriyesinde bir kez daha ilan ediyorum. Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz’un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz” sözlerini kullandı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” adlı sinevizyon gösterimi vatandaşlara duygulu anlar yaşattı. Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı’nın “Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Özel Konseri” de vatandaşlardan alkış aldı.

Konyalı 15 Temmuz Gazisi Halit Şener yaptığı konuşmada, “Aziz milletimizin vatanlarına ve milletlerine hizmet etmeleri için yetiştirdiği, eğitip donattığı hainlerin vatanlarına ve milletlerine silah çekişlerini ve ihanetlerini unutmamak için toplandık” ifadelerini kullandı.