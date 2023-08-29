Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı Projesi’nin birinci etabı olan 17,4 kilometrelik Konya Gar - Kayacık Lojistik Merkezi’nde çalışmalar hızla devam ediyor.KONYA (İGFA) -Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı'ndaki çalışmalar sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak trafik ve ulaşım alanında önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, KONYARAY Banliyö Hattı'nın da bu kapsamda dikkati çeken bir proje olduğunu söyledi.

KONYARAY Banliyö Hattı'nın tamamlanmasıyla özellikle şehrin yoğun olduğu bölgelere ve sanayi alanlarına ulaşımı kolaylaştıracağını ifade eden Başkan Altay, “Trafik ve ulaşım alanında bir taraftan araç kullanıcıları için düzenlemeler yaparken bir taraftan da toplu ulaşım ve raylı sistemle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın toplu ulaşımdaki konforunu artırarak, hızlı ve ekonomik seyahat etmesine katkı sağlayacak KONYARAY Banliyö Hattı’mızda çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. KONYARAY Banliyö Hattı, şehrimizin ulaşım ağının ana omurgalarından birisi olacak” diye konuştu.

SEYAHAT SÜRESİ YARI YARIYA AZALACAK

Başkan Altay, tüm etaplarıyla birlikte 45,9 kilometre KONYARAY Projesi’nin birinci etabı olan 17,4 kilometrelik Konya Gar - Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

“2 hattan YHT, 2 hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. Karayolu ile 1 saat süren seyahat süresi 30 dakikaya inecek. Zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar planlanarak sanayi yüklerinin lojistik merkezine rahat taşınabilmesini de planlıyoruz. Banliyö sistemimiz sanayi bölgesine de hizmet edeceği için mesai giriş-çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğu azalacak. Hattımız ile havaalanından şehir merkezine ve yüksek hızlı tren garına yolcu erişimi sağlanacaktır. Güzergah üzerinde metro standardında yapılacak yeni banliyö durakları, engelli vatandaşlarımızın erişimine uygun olarak inşa edilecek.”

Proje kapsamında Meram Köprüsü’nde köprü ayağında kazık temel imalatları A-1 ayağında tamamlandı. A-1 ayağında kenar ayak donatı ve kalıp işleri devam ediyor. Kazık temel imalatlarını takiben tamamlanan köprüye YHT hattı aktarılacak, birinci ve ikinci hatların yer aldığı mevcut YHT köprüsü yıkılarak yeniden inşası sağlanacak.