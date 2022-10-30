İnegöl'e bağlı Kurşunlu mahallesi mevkiinde meydana gelen tek taraflı kazada motosikletle köpeğe çarpan yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'den Kurşunlu’da ki evine motosikletle giden Ali Rıza A. (64) seyir halindeyken bir anda yola fırlayan köpeğe çarptı. Yere düşerek ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.