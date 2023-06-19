Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sokak köpeğine tekme iddiasıyla başlayan tartışmada iki komşu birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayda alındı.

Olay, dün Düzağaç Mahallesi Davutpaşa Caddesi’nde bulunan apartmanda meydana geldi. Burcu Okay, sakat bir sokak köpeğine tekme attığı iddiasıyla komşusu Osman Ö. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar sözlü olarak birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, Osman Ö.’nün öfkelenerek küfür ettiği duyuldu. Burcu Okay’ın Osman Ö. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Bununla yetinmedi ve daire kapımı tekmeledi"

Olayı anlatan Burcu Okay, "Olay dün saat 14.30 sıralarında aynı apartmanda oturduğum kişi ile gerçekleşti. Kapının giriş yönü bu tarafta olmasına rağmen bu kişi bu bahçe yönünü kullanıp, burada yağmurda balkonun altına sığınan ve 2 gün önce bir araba çarpan, bu yüzden hızlı hareket edemeyen köpeğimi tekme atarak buradan uzaklaştırdı. Buna ben camdan bakarken şahit olmamla ne yaptığını sordum. Fakat bu kişi cevap vermeyi bırakın inanılmaz ağza alınmayacak küfürlerle hem beni tehdit etti hem de yanındaki kızının ayakkabısını atarak zarar görmemi sağladı. Bununla yetinmedi ve daire kapımı tekmeledi. Polisleri aradık, şikayetçi olduk. Hem eşinden hem kendisinden şikayetçi olduk. Bir hafta öncesinden yine aynı mevzu vardı. Onun da elimde kamera görüntüleri var. Onunla ilgili avukatım Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçelerini vermişti. O zaman da anneme ve bana hakarette bulunmuştu şu anda hakkında 4 şikayet dosyası var" dedi.

"Isırma raporu yok, hastane raporu yok"

Burcu Okay, yerel hayvan koruma görevlisi olarak görev yaptığını belirterek, "Doğa Koruma ve Milli Marklardan sertifikam var. Aynı zamanda Gölcük Belediyesi ile çalışıp bu mahalledeki, başta Gölcük ve Kocaeli’deki popülasyonu dengelemek için Gölcük Belediyesi ile birlikte kısırlaştırma seferberliği yapıyoruz. Şöyle anlatayım; bu bölgedeki bütün hayvanlar küpelidir, kısırdır, aşıları tamdır, hiçbir saldırganlık raporu yoktur. Hiçbir ısırma raporu yoktur fakat bu insanlar benim apartmanımda bu kişiye yandaşlık eden birkaç kişi ile imza toplayıp, ’Apartmanı sattıracağız, sizi de evinizden edeceğiz’ diye dün apartman toplantısında insanları da tehdit etmişler, imza vermeleri için. Bu apartmandaki kişi ve yandaşları köpeklerin mahallede varlığını istemiyorlar. Köpeklerin havlamasını bile çekip belediyeye atıyorlar. Köpeklerin saldırdığını iddia ediyor. Burada bütün çocuklarla konuşabilirsiniz. Beslemeleri beraber yapıyoruz zaten. Kendi çocukları burada köpekleri öpücüklere boğan insanlardı. Daha sonra ailesinin yönlendirmeleri ile köpeklerden korktular. Bu kişi ’Köpekler benim çocuklarıma saldırıyor’ diyor. Ne hikmetse bir kayıt yok. Ben nasıl video kaydı alıyorsam onun da almasını dilerim. Isırma raporu yok, hastane raporu yok" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar’da görevli kişilerin apartmana geldiğini aktaran Okay, "Çocuklara ’Köpekleri almamızı istiyor musunuz?’ diye sordular. Onlar da ’Hayır’ dedi. Sadece kendi çocuklarına saldırıyorlar diğer çocuklara saldırmayacak şekilde herhalde ben eğittim" şeklinde konuştu.

"Biz hayvan düşmanı değiliz ama bu hayvanlar saldırgan"

Öte yandan, İHA Muhabirinin telefonla ulaştığı Osman Ö. ise "Çocuklarımı dışarı çıkaramıyorum. Sürekli köpekler saldırıyor. İmza topladık, 300 kişi olarak şikayetçiyiz bu kadından. Akli dengesi yok. Saygısı olsa 12 daireye saygı gösterir. Şahitler de var CİMER’e de yazdık. Eşim eve girerken beni arıyor kapıya gel diye. Hepimiz tehlike altındayız. Sürekli iftira atıyorlar, bakkala iftira attılar. Her gün kışkırtıyor, sonra da kameraya çekiyor. Habersiz çekmesi de yasak. 16 kişiyi mahkemeye vermiş bu kadın. Herkes suçlu bu kadın mı suçsuz sadece? Motokuryeye saldırdı köpekler. Çocuk yaralandı, getirdiği yemek döküldü, motosiklet hasar aldı. Biz hayvan düşmanı değiliz ama bu hayvanlar saldırgan. Kimse hiçbir canlıya zevkine vurmaz. Ben ayağımı çocuklarla arasına soktum, vurma yok. Ben çocuklarımın başında duruyorum dışarıda sürekli. Bu kadınla da avukatım ilgileniyor, istediğini söylesin" ifadelerini kullandı.