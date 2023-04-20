Üsküdar’da kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, park önünde duran köpeği ateş açarak yaraladı. Vatandaşlar, yaralanan köpeği veterinere götürdü. Açılan ateş sonrası köpeğin yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Barbaros Mahallesi’nde geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Barbaros Mahallesi’nde bulunan Gökyüzü Parkı’nda duran köpeğe kimliği henüz belirlenemeyen kişiler ateş etti. Kurşun köpeğin omurilik kemiğine isabet etti. Durumu fark eden vatandaşlar yaralanan köpeği veterinere götürdü. Tedavi altına alınan köpeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Dakikalarca acıdan kıvrandı

Köpeğin kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, parkın önünde duran köpeğe kurşun isabet ettikten sonra acı içinde kaçmaya başladığı görülüyor.

“Ağzı var dili yok sessiz sedasız hayvanlar bunlar”

Olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Umut Erdener, “Hemen yan tarafta ki apartmanda oturuyorum. Önce silah sesi duydum, yine ateş ediyorlar burada diye düşünürken hayvanın inleme sesine cama çıktım. Hayvan aşağıya doğru sürünerek kaçtı. Devamında hayvanı bulduk, kurşun omuriliğine saplanmış ve felç kalma ihtimali yüksek gözüküyor. Bu hayvanlar burada düzenli bakılan hayvanlarımız, çevrede bulunan mama kapları da olsun şuan mevcut durumda kedi, köpek görüyoruz. Komşularımız sağ olsun kendi rızıklarından arttırıp veriyorlar. Ağzı var dili yok sessiz sedasız hayvanlar bunlar. Bunlar burada biraz havlayan köpekler. Bir yasa çıktı hayvanları koruma yasası, iyi niyetle çıkartılan bir yasa. Komşularımız hayvanın peşine düşmeseydi belki tutanak bile tutulmayıp kapanacaktı. Biz burada beslediğimiz hayvanın şuan sakat kalma riskine mi üzülelim, böyle bir insanın komşumuz olduğuna mı sinirlenelim. Senelerdir düzenli olarak akşam beslenme saatleri bellidir o saatte gelirseniz burada yemeğini bekleyen hayvanları görürsünüz. Polis ekiplerine haber verdik, geldiler tutanakları tuttular. Bazen bu nokta da ikna edilmesi gerekiyor. Güvenlik kameralarında sadece hayvanın vurulduğu an var. Onun haricinde kimin vurduğu ve nereden vurduğu gözükmüyor. Ben hemen peşine çıktığım için sokakta da kimseyi göremedim. O yüzden kendi adıma çevrede ki apartmanların birisinden atıldığından şüpheleniyorum” dedi.

“Benim kulağıma çevreden bu köpeği öldüreceğiz tehditleri geliyordu”

Bir diğer mahalle sakini Erol Köseler, “ Bu hayvanlar mezarlıktan geliyorlar ve akşam burada mamalarını yiyorlar. Biz hayvan severiz, mamalarını veriyoruz. Apartmanının bu tarafında görenler de var, ben düzenli olarak hayvanlara mamalarını veriyorum. Yemeklerini yedikten sonra zaten mezarlığa tekrar gidiyorlar. Zaman zaman insanlar tekrar geçince mama verecek zannederek yanına gidiyorlar, bazıları korkuyor. Benim kulağıma çevreden bu köpeği öldüreceğiz tehditleri geliyordu. Salı akşamı ben mama dağıtıyordum burada ki hayvanlara daha sonra diğer sokakta bulunan kedi ve köpeklere mama götürdüm. Tekrar parka doğru gelirken bir silah sesi duydum. Parkın etrafında ki köpeklerde koşmaya başladı. Yaralı köpeği gördüğümde sürünerek gittiğini gördüm. Omurilik kemiğine kurşun gelmiş, bu nedenle hayvan bu yüzden felç durumda arka bacakları tutmuyor. Hayati tehlikesi devam ediyormuş. Şuan tahmin ettiğim kadarıyla besleme ve vitamin takviyesi sonrası uygun bir zamanda ameliyat yapılacak” dedi.