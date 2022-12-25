Bursa'ya götürülmek üzere kamyona yüklenen yat, yola çıktı. Özdilek Köprülü Kavşağında kamyon sürücüsü yüksekliği hesaplayamayınca köprülü kavşağın alt kısmına sıkıştı.



Sıkışan yat uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı.



O anlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi.