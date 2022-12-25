Bursa'ya g\u00f6t\u00fcr\u00fclmek \u00fczere kamyona y\u00fcklenen yat, yola \u00e7\u0131kt\u0131. \u00d6zdilek K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131nda kamyon s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc y\u00fcksekli\u011fi hesaplayamay\u0131nca k\u00f6pr\u00fcl\u00fc kav\u015fa\u011f\u0131n alt k\u0131sm\u0131na s\u0131k\u0131\u015ft\u0131.\u00a0\r\n\u00a0\r\nS\u0131k\u0131\u015fan yat uzun u\u011fra\u015flar sonucunda s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yerden \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.\u00a0\r\n\u00a0\r\nO anlar ise amat\u00f6r kamera taraf\u0131ndan kaydedildi.\r\n