Körfez Belediyesi tarafından kısa süre önce asfalt serim işlemi gerçekleştirilen Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesinde kaldırımlarda boyanarak güzel görünüme kavuşturuldu.

Körfez Belediyesi tarafından kısa süre önce asfalt serim işlemi gerçekleştirilen Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesinde kaldırımlar da boyandı. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada geçtiğimiz günlerde bir kilometrelik caddeye bin 200 ton sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirilmişti. Trafik akışının yoğun olduğu caddede asfalt serimi sonrasında yine ekipler tarafından kaldırımların boyama işlemi gerçekleştirildi. İlk olarak cadde üzerinde bozuk olan noktaları düzelten ekipler daha sonra boyama işlemini tamamladı. Kısa süre içerisinde caddenin yol çizgilerinin de çekileceği belirtildi.