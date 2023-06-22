3. Uluslararası Körfez Kupası Deniz Küreği yarışları Büyükşehir’in destekleriyle 24-25 Haziran’da Kocaeli’de yapılacakKOCAELİ (İGFA) - Ulus ve uluslararası arenada birçok turnuva ve şampiyonaya ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor dolu günler yaşatmaya devam ediyor. ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ mottosuyla hareket ederek sporun her alanında olan Büyükşehir, bu kapsamda üçüncüsü düzenlenecek Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışlarına ev sahipliği yapacak. 24-25 Haziran’da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye’nin devleri Kocaeli’de kürek çekecek.

24 KULÜPTEN 550 SPORCU YARIŞACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek Körfez Kupası Deniz Küreği yarışları, 24-25 Haziran tarihlerinde Sekapark Uçurtma Tepesi’nde saat 09.00’da başlayacak. Türkiye’nin dört bir yanından 24 kulüp ve 550 sporcunun katılacağı Körfez Kupası Deniz Küreği yarışlarında ekipler kupayı kaldırmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Yarışlarda 19 Yaş altı, Büyükler ve Master kategorilerinde kadın, erkek ve mix ekipler mücadele edecek. Suya inecek ekipler Tek Çifte (1X), İki Çifte (2X) ve Dört Çifte Dümencili (4X+) tekne sınıflarında yarışacak.