Körfez’de Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sabah namazı kılınarak yürüyüş düzenlendi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Yeniyalı Merkez Camii başta olmak üzere kent genelindeki tüm camilerde sabah namazında dualar edildi. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından sabah namazı kılındı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te düzenlenen programa katılarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Vatandaşlarla birlikte Yeniyalı Merkez Camii’nde sabah namazını eda eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bu güzel cennet vatanımız, milletimiz ve mukaddesatımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi yâd etmek için bir araya geldik. Dualarımızı ettik ve Kur’an-ı Kerim okuduk. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şehitlerimiz için ’Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz’ buyuruyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v) , şehitleri hiç unutmamış, unutulmasını da istememiştir. Şehitler ve şehitlerin geride bıraktığı evlatları, anneleri, babaları, çocukları ve eşleri bizlere emanettir. Biz şehitlerimizden razıyız. Mekânları cennet olsun inşallah” dedi.

Şehitler için yürüdüler

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için, Körfez Ülkü Ocakları da yürüyüş organizasyonu düzenledi. Tütünçiftlik Sahili’nde son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Körfez Ülkü Ocakları Başkanı Emre Karasu "PKK’nın hain saldırıları sonucu 9 vatan evladımız şehit düştü. Hepimizin yüreği yandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânları cennet olsun. Mehmetçiklerimizin geride bıraktığı ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz Türk Milletimize baş sağlığı diliyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ne mutlu Türk´üm diyene" şeklinde konuştu.

Şehitlerimize minnettarız

Yürüyüş programında konuşan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Mevzu vatanımız, bayrağımız ve aziz şehitlerimiz olunca bir araya gelmenin en güzel örneğini Türk milleti olarak bizler gösteriyoruz. Biz birbirimize kardeş diyoruz. Şu an burada kimliklerimizi bir kenara bırakarak, şehitlerimiz için bir araya geldik. Vatanımız uğruna hiç düşünmeden, tereddüt dahi etmeden canını siper eden Mehmetçiklerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimize minnettarız. Hepsinin mekanı cennet olsun. Buradan bir kez daha belirtmek istiyorum; teröre ve teröristlere lanet olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi korusun” diye konuştu. .