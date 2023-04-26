Körfez Ticaret Odası’nda deprem üzerine yapılan toplantıda depremle ilgili panel yapılmasına karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Körfez Ticaret Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Deniz Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Müteahhitler Birliği ortak akıl ve işbirliği ile il çapında farkındalık oluşturmak ve yediden yetmişe deprem bilincini aşılamak amacıyla yapılması planlanan deprem paneli için Körfez Ticaret Odası’nda toplantı gerçekleştirildi.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gümüş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Hacet Aşar’ın katılım sağladığı programda, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, Kocaeli Büyükşehir Belediye’sinden Mehmet Sancılı, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Berkay Güngör, Kocaeli Müteahhitler Birliği’nden Ulaş Erenkaya, Gebze Ticaret Odası’ndan Muhammet Cihat Demirtaş, Kocaeli Üniversitesi’den; Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğr. Gör. Prof. Dr. Mücahit Opan ve Öğr. Gör. Dr. Serkan Engin, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğr. Gör. Dr. İsmail Talih Güven yer aldı.

Toplantıda; yapılacak panele hukuk, yer bilimi, inşaat mühendisliği, psikoloji, şehir planlama alanlarında uzman kişilerin konuşmacı olarak katılım sağlaması konuşuldu. Panelde, deprem konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 17 Ağustos Kocaeli Depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ile ilgili fotoğraflardan oluşan bir de sergi yapılması planlandı.