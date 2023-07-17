Körfez Belediyesi ekipleri, son 1 haftada 15 kaçak yapının yıkım işlemlerini tamamladı.

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukuki sürelerin ardından yıkılıyor. Ekipler tarafından son bir haftada tespit edilerek yasal süresi tamamlanan15 kaçak yapı yıkıldı. Körfez Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kaçak yapı tespit çalışmaların aralıksız süreceği belirtilerek, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz bundan sonra da artarak devam edecek" denildi.