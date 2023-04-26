Körfez genelinde altyapı çalışmalarının sona erdiği cadde ve sokaklarda asfalt çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ve İSU iş birliği ile gerçekleştirilen çalışmaların ardından altyapısı biten bölgeler zaman kaybetmeden asfaltlanarak, vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor. Körfez Belediyesi tarafından, Esentepe Mahallesi’nde cadde ve sokaklar vatandaşların uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilecekleri hale getirildi. Ekipler son olarak Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde 350 metre uzunluğundaki yolda, 550 ton binder asfalt serimi gerçekleştirdi. Yetkililer, planlanan program dahilinde Körfez’in çeşitli noktalarında yenileme ve dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini belirtti.