Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından 27-28 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen 2024 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayağı büyük çekişmelere sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) - 2024 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası Körfez'de Start Aldı

ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2024 Oyman Atabay Sezonunun ilk pist randevusunda süper grup ilk yarışında birinciliği Egemot H2K Racing Team'den Berkay Akça, ikinciliği Ülkü Motorsport'tan Metin Çalışkan, üçüncülüğü takım arkadaşı Aydın Uluç elde ederken, pazar günü koşulan ikinci yarışta ise Metin Çalışkan birinci, Berkay Akça ikinci ve Aydın Uluç üçüncü oldu.

Maxi grubun her iki yarışında da Texaco Team AMS'den İbrahim Okyay birinciliği kazanırken, aynı takımdan Zekai Özen hafta sonunu çifte ikincilikle tamamladı. İlk yarışın maxi üçüncüsü Egemot H2K Racing Team'den Ömer Şamlı olurken, ikinci yarışta Texaco Team AMS'den Gökhan Kellecioğlu üçüncü olarak podyumu tamamlayan sporcu oldu. Yarışın takımlar birinciliğini ise Texaco Team AMS elde etti.