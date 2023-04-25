Kocaeli'de İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi’nde 28 Nisan Cuma günü 5 bin yavru balık daha İzmit Körfezi'ne salınacak. 5 yılda 41 bin balık denizle buluşmuş olacak.KOCAELİ (İGFA) - Yaptığı çevre yatırımlarıyla İzmit Körfezine yeniden hayat veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezini Balıklandırma projesine devam ediyor.

Daha önce 36 bin yavru balığı İzmit Körfezine salan Büyükşehir Belediyesi 28 Nisan Cuma günü 5 bin yavru balığı İzmit Körfezine salacak.

Böylece 2017’den bu yana aradan geçen 5 yılda toplam 41 bin yavru balık denizle buluşmuş olacak.

Çevre yatırımlarına ağırlık veren ve İzmit Körfezi'nin çevresini ileri derecede biyolojik arıtma tesisleriyle çeviren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, balık türlerinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin devamı ve halkın denizden daha fazla istifade etmesi için İzmit Körfezini Balıklandırma Projesini başlattı. İzmit Körfezinden alınan kalkan, levrek ve çupra türlerinden anaç balıklar Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde çoğaltıldı.

TOPLAMDA 41 BİN BALIK

Anaç balıklardan elde edilen yavrular 2017 yılında İzmit Körfezine salınmaya başladı. Bu zamana kadar 36 bin levrek, kalkan ve çupra yavrusu İzmit Körfezine bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 28 Nisan Cuma günü 5 bin yavru balığı daha İzmit Körfezine bırakacak.

Dilovası Tavşancıl sahilinde saat 11.00’de düzenlenecek programla 41 bin yavru balık İzmit Körfezine bırakılmış olacak.