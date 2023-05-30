Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Yukarı Hereke’de Çarşı Caddesi’nin de kesiştiği noktada başlatılan Hacı Mehmet Öztürk Kent Meydanı çalışmalarını tamamladı.

Muhtarlık binasının da yer aldığı bölgede hayata geçirilen ve 750 metrekarelik alanı kapsayan meydan projesi, 490 metrekare yeşil alana sahip olarak tasarlandı. 750 metrekarenin 490 metrekarelik alanı yeşil alan olarak projelendirilirken, geri kalan alan içerisinde oturma grupları ve süs alanları oluşturuldu. Çalışmaların tamamlanmasıyla kullanıma hazır hale getirilen meydana, Körfez Belediyesi’nin meclis kararı ile Yukarı Hereke’de uzun yıllar muhtarlık yapan ve bölge halkı tarafından da sevilen merhum Hacı Mehmet Öztürk’ün adı verildi.