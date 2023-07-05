Körfez Belediyesi’nin temmuz ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Şener Söğüt’e, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yapımı planlanan spor tesisi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol yapılması için yetki verildi.

Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri tek tek değerlendirildi. Komisyonlardan gelen raporların oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde belediye tarafından yapımı planlanan spor tesisi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol yapılması için yetki verildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Şener Söğüt, "Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Körfez Kent bölgesinde bir alan. Birkaç defa da burası satışa çıkarıldı ama bizler bu konuda girişimler yaparak durdurduk. Kamunun kullanması gereken alan olduğunu belirttik. Gençlerimize, çocuklarımıza faydalı olmasını istedik. Hazine de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis etti. Şimdi orada bir proje yapacağız. Bir kısmını da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze yaptırabiliriz. Tabii bunun için bir protokol yapmamız gerekecek" dedi.

Oy birliği ile Başkan Söğüt’e yetki verildi.