Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesinde karada bertaraf işlemine başladıKOCAELİ (İGFA) - Çevre temizliği konusunda birçok projeye imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük çevre projesini gerçekleştiriyor.

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı İşi kapsamında %60 kuruluğa ulaşan geotekstil tüplerdeki çamurun karada bertaraf işlemine başlandı.

DİP ÇAMURU ÇIKARILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında çamur çekimine Mayıs ayında başlandı.

“İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında yaklaşık 8 milyon ton dip çamuru temizlenecek. Vakumlu sistemle çekilen çamur dipten çıkarılarak borularla İzmit İnterteks alanı arkasında kurulan susuzlaştırma tesisine taşınıyor.

Proje kapsamında İzmit Körfezi Doğu Baseninden çıkarılan ve %60 kuruluğa ulaşan geotekstil tüplerin karada bertaraf işlemine geçildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yüzde 60 kuruluğa ulaştığı tespit edilen 20 geotekstil tüp kesildi. Tüplerden çıkarılan çamurun karada bertaraf işlemine başlandı.

“DİP ÇAMURU KARAYA TAŞINIYOR”

Projenin önemine dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, “İzmit Körfezi Dip Çamuru temizleme projesi kapsamında uzun soluklu bir çalışmaya başladık. TÜBİTAK MAM ve İstanbul Üniversitesi ile beraber yapmış olduğumuz fizibilite ve uygulama projesi çerçevesinde geçen ay İzmit Körfezinin doğu kıyısında çalışmalara başladık. Dip çamurunu vakumlu sistemle Cutter Suction Dredger denilen gemilerle çekiyoruz ve 7-8 kilometre boru hatlarıyla bu çamuru karaya taşıyoruz. Karada bir flokülasyon işlemine tabi tutuyoruz. Ardından geotekstil tüplerin içerisine alıyoruz çamuru. Burada su tekrar denize gidiyor ama çamur kısmı geotekstil tüplerin içerisinde kalıyor” dedi.