Genç müzisyen Cemil Sandıkcı, ‘Nasıl Seveceğim’ isimli parçasıyla gündeme oturdu.BURSA (İGFA) - Eserin klibi ise YouTube’da daha şimdiden on binlerce müziksever tarafından beğeni kazanmış durumda. Hayranlarının karşısına yakında yeni projelerle çıkacağının bilgisini paylaşan Sandıkcı, şu ifadeleri kullandı: “Basamaklardaki her adımı yavaş yavaş çıkıyoruz ve hayallerime yaklaşmanın, bir adım daha öteye gitmenin gururunu yaşıyorum. ‘Cemil Sandıkcı’ ismini Kocaeli İzmit’te her yere duyurmak kolay olmadı. Seviyorum yaşadığım kenti ama her çıktığımız sahneyi ağzına kadar doldurmak ne kadar güzel bir duygu anlatamam. Farklı illerde konser takvimlerimiz her zamanki gibi devam ediyor ve yavru vatan Kıbrıs sahneleri de gelmeye başladı. Sosyal medyada instagram üzerinden takip de edebilir dinleyenlerimiz. ‘cemilsandikciofficiall’ hesabını kullanıyorum ve mesajlara samimiyetle yanıt veriyorum.”

LAKABI ‘AYAKLI AMFİ’

“Genellikle Anadolu Rock ve Rock tarzına daha yakın buluyorum kendimi; tüm tarzlarda çalıp okuyabiliyorum aslında ama brutal yapmayı daha çok seviyorum” diyen Sandıkcı, “Aynı zamanda sesimin kuvvetine çok güveniyorum; arkadaşlarım komik bir tabirle ‘ayaklı amfi’ diyorlar bana; yani alıştım artık. İkinci şarkımız da yolda geliyor. Çalışmaları sürmekte, ‘kabus’ ve harika ötesi bir akustik sahnelerde.

Şimdiden eşlik edenler, ezberleyenler olmuş ve bu çok hoşumuza gidiyor. Hayallerimin peşinden her zaman gitmeye devam edeceğim. Beni dinleyenlere, çıktığım her mekanı ağzına kadar dolduran sizlere çok teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim gibi, alkışlarınız, tuttuğunuz tempolar hiç kesilmesin. İyi ki varsınız; sizleri çok seviyorum” değerlendirmesinde bulundu.