Sakarya’da gerçekleştirilen Osman Bayrakdar Sezonu yüzme grup müsabakalarına katılan Körfezli sporcular, yarıştıkları grupta 6 birincilik, bir kez de üçüncülük elde etti.

2023 Osman Bayrakdar Sezonu yüzme grup müsabakaları, Sakarya Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Yüzme grup müsabakalarında; serbest, sırtüstü, karışık, kelebek ve kurbağalama stillerinde yapılan müsabakalar nefesleri keserken; Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 10 ilden 169 sporcu yarıştı. Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme grup müsabakalarında Kocaeli’yi temsilen yarışan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları Umutcan Gürbüz (14) ve Emirhan Kaya (13) aldıkları derecelerle yarı finallere çıkmayı başardı. Körfezli sporcular, 50 metrede kelebek birincisi, 100 metrede kelebek birincisi, 50 metrede serbest üçüncüsü, 4 x 100 metrede karışık bayrak birincisi, 4 x 50 metrede karışık bayrak birincisi, 4 x 100 metrede serbest bayrak birincisi ve 4 x 50 metrede serbest bayrak birincisi oldu.